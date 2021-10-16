Разрешение на выезд ребенка за границу – когда оно нужно и как его можно оформить

Разрешение требуется вплоть до 18-летия. Если ребенок путешествует один, то необходимо разрешение, подписанное обоими родителями. Если одного из родителей нет в живых, это можно подтвердить выпиской из Регистра народонаселения. ”Данные обоих родителей внесены в выписку из Регистра народонаселения с данными ребенка. Если право опеки есть только у одного родителя, или если у родителя с ребенком разные фамилии, это также в документе указано. Подходящую для поездки выписку на английском языке можно получить в местном самоуправлении”, — объясняет Кристина Отс. При возвращении из-за границы эстонские пограничники наличие разрешения, как правило, не проверяют.

”Согласия родителя не спрашивают при каждом въезде в страну. Контроль может быть выборочным. Это может быть контроль пограничный, полицейский или транспортной компании. Но есть страны, где на это обращают более пристальное внимание. Согласие следует оформлять, опираясь на требования страны — пункта назначения. Где-то достаточно простого письменного согласия, где-то нужен нотариальный документ”, — объясняет Кристина Отс, советник по прессе Министерства иностранных дел.

Априори разрешение на выезд ребенка за границу требуется в любом случае, если ребенок путешествует с одним родителем или вообще без них. Главным же образом ориентироваться следует на правила страны, в которую ребенок отправляется и которые будет пересекать.

Действительно, спрашивают такое разрешение не всегда, а выборочно, и многим везло из раза в раз обходиться без него, но тем не менее… ”Подскажите, как должно быть оформлено разрешение на выезд за границу для ребенка. Поездка только с мамой. Родители в браке, но фамилии ребенка и мамы — разные. Достаточно ли просто от руки написать разрешение или обязательно заверять у нотариуса?”, — это типичный вопрос родителей.

Сезон отпусков еще не совсем закончился, да и школьные каникулы не за горами. А значит, снова наступит пора семейного отдыха и поездок в теплые страны. Частенько, однако, случается, что на отдых ребенок едет лишь с одним из родителей или вообще без них — с бабушкой и дедушкой. А на различные, например, спортивные соревнования дети едут в сопровождении тренеров. В таких случаях, несомненно, надо заручиться бумагой, подтверждающей, что ребенка не вывозят без ведома одного или обоих родителей.

”Исходя из ограниченной дееспособности несовершеннолетнего на границе чиновник может проверить согласие родителя. Это может быть согласие в простой письменной форме (без нотариального заверения. — Прим. ред.). Но пограничные службы других стран могут потребовать дополнительные документы. Советуем ребенку иметь письменное разрешение с контактными данными родителей. А перед поездкой стоит уточнить в представительстве страны назначения, какие еще документы могут понадобиться”, — говориться на странице Департамента полиции.'

”Если ребенок путешествует с одним родителем, то предусматривается, что и у этого родителя есть право на попечение. В Эстонии пограничники могут проверить право попечения над ребенком при переceчении внешней границы. Бывали случаи, когда нам поступала информация о том, что родитель, не имеющий такого права, желает уехать вместе с ребенком за границу. В таком случае должно иметься решение суда, удостоверяющее, что право попечения над ребенком есть только у одного родителя. При наличии такого решения и соответствующей информации пограничники имеют право воспрепятствовать пересечению границы. В других странах могут быть другие правила, и на границе могут потребовать документ, подтверждающий согласие другого родителя”, — говорит руководитель пограничного пункта Таллиннского аэропорта, майор полиции Рааво Ярва. Получается, что с эстонской стороны наличие родительского согласия на путешествие ребенка не требуют, но все же могут поинтересоваться его наличием.

”Часто родители обращаются в Департамент полиции с просьбой препятствовать вывозу ребенка за границу на место жительства без согласия второго родителя. Согласно семейному кодексу, оба родителя имеют одинаковые права по уходу за ребенком. Если родитель сам представляет ребенка, предполагается и согласие второго родителя. Электронное письмо или звонок в Департамент полиции не являются достаточным основанием, чтобы полиция могла препятствовать пересечению границы ребенком, если он путешествует с одним родителем”, — говорится на сайте Департамента полиции.

Получается, что разрешение о выезде ребенка является обязательным документом. Но вот в ситуации, когда один из родителей не согласен с выездом, может оказаться, что этого еще недостаточно. На сайте Департамента полиции среди прочего есть ответ на вопрос, что делать, если ребенка хотят вывезти жить за границу без согласия второго родителя.

А вот при поездке на территорию России условия немного иные, они зависят, в частности, от гражданства пересекающего границу ребенка. От граждан Эстонии пограничные службы РФ этого документа не требуют. ”Вопросы выезда граждан Эстонии за ее пределы в компетенцию Посольства не входят. Наша Пограничная служба контролирует наличие у пересекающих российскую границу эстонских граждан действительных национальных паспортов и российских виз. Предъявление доверенностей либо заявлений родителей об их согласии на трансграничные перемещения несовершеннолетних граждан Эстонии российской стороной не требуется. Контроль наличия таких документов при пограничном оформлении не ведется”, — сообщают в Консульском отделе Посольства России в Эстонии.

”Мы рекомендуем иностранным гражданам младше 12 лет иметь заверенное нотариусом согласие с апостилем и на английском языке. Детям старше 12 лет достаточно иметь согласие в простой письменной форме без заверения нотариуса. Если ребенок выезжает с третьим лицом, то согласие требуется от обоих родителей”, — сообщают в Посольстве Турецкой республики.

Турция — один из популярных пунктов назначения для отдыха. Несмотря на то, что проверка согласия родителя здесь выборочная, иметь документ в наличии обязательно.

Как бонус, многие авиакомпании предлагают услугу сопровождения ребенка, если он летит один. Это значит, что представитель авиакомпании будет сопровождать ребенка в полете вплоть до передачи его родителю в терминале аэропорта. Такую услугу предлагают, например, компании Turkish Airlines , Аэрофлот, airBaltic и другие. Но при этом у ребенка также должно быть согласие родителей на его поездку.

Согласие, как в простой форме, так и нотариальное, можно сделать одно, которое будет действовать вплоть до 18-летия. Оно может позволять выезжать ребенку в одну конкретную или в разные страны. Дополнительно, как уже сказано, не лишним будет взять выписку из регистра народонаселения с данными родителей. Такая выписка может заменить и свидетельство о рождении ребенка в случае, если его попросят предъявить.

Если же ребенок имеет гражданство России, то согласие родителей на пересечение границы необходимо, если ребенок путешествует в одиночку.

”Несовершеннолетний гражданин РФ, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд с указанием срока выезда и государств (а), которое или которые он намерен посетить. В таком согласии должно быть указано официальное название такого государства полностью, например, ”в Эстонскую Республику”, — объясняют в Посольстве РФ.

Эти нормы (предусмотренные статьей 20 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ ”О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”), распространяются на всех граждан России, в т. ч. проживающих в Эстонии и посещающих РФ.

Как оформить и сколько стоит

На каком языке должно быть составлено согласие родителей на выезд ребенка за границу? Нотариус Андрей Лысенко отмечает, что это зависит от страны, куда ребенок едет, и какие страны при этом пересекает.

”С моей точки зрения, если ребенок едет в Россию, Украину, Беларусь, достаточно делать только на русском языке. Если в другие страны, где русский язык не столь распространен, то лучше на английском. Можно делать и на эстонском, но тогда придется переводить на язык, который более актуален для страны назначения”, — считает нотариус.

Андрей Лысенко добавляет, что в разных странах также может требоваться наличия апостиля на документе.