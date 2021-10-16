Цены неуклонно идут вверх: как выбрать выгодный пакет электроэнергии

Специалисты портала elektrihind.ee регулярно сравнивают цены на пакеты электроэнергии. Последнее годовое сравнение показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 26 евро (8%). А разница между фиксированными пакетами доходит даже до 72 евро (22%).

Цена электричества на бирже постоянно колеблется. Есть часы, когда цены выше среднего, но есть и такие, когда цена может быть очень низкой. У потребителя с биржевым пакетом есть возможность сэкономить, потребляя меньше электричества в дорогие часы и больше в дешевые. У потребителей фиксированных пакетов такой возможности нет.

Департамент следит за изменениями цены на электричество. По имеющимся данным можно сказать, что пакеты с биржевой ценой выгоднее пакетов с фиксированной. Но это лишь в том случае, если последовательно покупать электроэнергию по биржевой цене в течение долгого периода. Плюс же пакета с фиксированной ценой в том, что он позволяет лучше планировать бюджет.

Потребитель может выбирать между разными пакетами. Пакет может быть основан на биржевой цене или на фиксированной со сроком действия от 6 до 36 месяцев. Также пакет может быть комбинированным — с биржевой и фиксированной ценой.

Повышение цен объясняется холодной погодой в Эстонии и в соседних странах, а также низкой выработкой возобновляемой энергии прошедшим летом, ростом потребления и подорожанием сырья для электростанций. Департамент конкуренции советует потребителям крайне тщательно подходить к смене пакета электроэнергии. Из-за высоких цен важно подумать, является ли выбранный пакет самым выгодным и можно ли что-то сделать для экономии электроэнергии.

Биржевые цены на электроэнергию в сентябре установили несколько рекордов. 20 сентября, в понедельник, цена на бирже Nord Pool выросла на 54,9% по сравнению с воскресеньем накануне и составила 144,80 евро за мегаватт-час. Несколькими днями ранее, 15 сентября, рекордный прыжок достигал 160,36 евро. До этого последний резкий скачок цены на электроэнергию в Эстонии был в 2014 году, тогда она составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

”Цена на электроэнергию также зависит от типа производства, т. е. от того, произведена ли электроэнергия из возобновляемых или невозобновляемых источниках энергии, большинство производителей предлагают оба варианта”, — добавляет член правления портала сравнения цен на электроэнергию Elektrihind.ee Керт Вальбет.

Самый выгодный биржевой пакет на данный момент, согласно показаниям среднего эстонского потребителя, предлагает 220 Energia. Пакет обойдется в 320 евро в год.

”Примерно в этом же диапазоне остаются Alexela, Elektrum, Eesti Gaas и VKG. Их пакеты всего на несколько евро дороже, чем у 220 Energia. У некоторых из них в пакет включен единый расчет с сетевой услугой Elektrilevi”, — говорит Керт Вальбет.

Однако самым дорогим поставщиком, по данным портала, является Eesti Energia. Биржевой пакет этой компании обойдется в 346 евро в год, что на 26 евро дороже, чем у самого выгодного поставщика.

”На это влияет, прежде всего, компонент фиксированной месячной стоимости 1,99 евро. Следует иметь в виду, что Eesti Energia не имеет прозрачного ценообразования. Стоимость зависит от конкретного потребителя, поэтому она может отличаться от той, что использовалась при сравнении”, — уточняет представитель портала.

Из пакетов с фиксированной ценой самый выгодный опять же у 220 Energia. Годовые расходы на пакет этой компании у средней эстонской семьи составят 323 евро. Самый дорогой из пакетов с фиксированной ценой у Eesti Gaas с годовой стоимостью в 395 евро.

”Наиболее выгодные пакеты от Eesti Energia и Eesti Gaas — это пакеты, фиксированные на 36 месяцев, у Elektrum — на 24 месяца, а у 220 Energia, Alexela и VKG — на 12 месяцев. Частные потребители при необходимости могут бесплатно расторгнуть фиксированный договор до окончания срока его действия”, — напоминает специалист.