Выборы 2021
16.10.2021, 14:35

Работа избирательных участков полностью восстановлена

 
Foto: Andres Putting
Нарушивший работу избирательных участков технический сбой к настоящему моменту устранен, и все желающие вновь могут проголосовать на муниципальных выборах. Во время технического сбоя работа избирательных участков была реорганизована таким образом, чтобы каждый избиратель все же смог отдать голос.

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, на избирательных участках возникли технические проблемы, которые к настоящему моменту устранены.

”Я рад, что участковым избирательным комиссиям Таллинна, несмотря на сбой, удалось обеспечить выполнение связанных с выборами действий. Мы оперативно реорганизовали работу избирательных участков, что позволило сохранить возможность проголосовать. Я благодарю все участковые комиссии за оперативную деятельность, а избирателей — за понимание”, — отметил Лелло.

”Если есть избиратели, которые все же не смогли отдать голос, я призываю их вновь прийти на избирательный участок. Сегодня и завтра еще есть возможность принять участие в выборах, отдав голос за своего кандидата. Дорогие горожане, пусть ваш голос прозвучит”, — сказал Лелло.

К настоящему моменту работа инфосистемы выборов повсеместно восстановлена. Проблема была вызвана тем, что в целях безопасности Департамент государственной инфосистемы (RIA) ограничил число запросов с одного IP-адреса, чтобы избежать потенциального риска атаки на систему.

Приблизительно на протяжении 40 минут по всей Эстонии наблюдались проблемы с доступом в инфосистему выборов. RIA пересмотрел ограничения, и к настоящему моменту проблем в работе системы более не наблюдается.

До момента устранения проблемы на участках проходило голосование с помощью конвертов. Это означает, что избиратель вкладывает бюллетень в т.н. внутренний конверт, и далее помещает его в т.н. внешний конверт, на котором указаны данные избирателя. Внешние конверты хранятся у участковой избирательной комиссии. После восстановления работы инфосистемы выборов данные, нанесенные на внешние конверты из электронного списка избирателей, будут перепроверены, в систему будет внесена запись о голосовании, а внутренний конверт будет помещен в урну для голосования.

Электронное голосование продлится до 20.00 субботы, 16 октября, на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). Избиратели, принявшие участие в электронном голосовании, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.

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