Работа избирательных участков полностью восстановлена

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, на избирательных участках возникли технические проблемы, которые к настоящему моменту устранены.

”Я рад, что участковым избирательным комиссиям Таллинна, несмотря на сбой, удалось обеспечить выполнение связанных с выборами действий. Мы оперативно реорганизовали работу избирательных участков, что позволило сохранить возможность проголосовать. Я благодарю все участковые комиссии за оперативную деятельность, а избирателей — за понимание”, — отметил Лелло.

”Если есть избиратели, которые все же не смогли отдать голос, я призываю их вновь прийти на избирательный участок. Сегодня и завтра еще есть возможность принять участие в выборах, отдав голос за своего кандидата. Дорогие горожане, пусть ваш голос прозвучит”, — сказал Лелло.

К настоящему моменту работа инфосистемы выборов повсеместно восстановлена. Проблема была вызвана тем, что в целях безопасности Департамент государственной инфосистемы (RIA) ограничил число запросов с одного IP-адреса, чтобы избежать потенциального риска атаки на систему.

Приблизительно на протяжении 40 минут по всей Эстонии наблюдались проблемы с доступом в инфосистему выборов. RIA пересмотрел ограничения, и к настоящему моменту проблем в работе системы более не наблюдается.

До момента устранения проблемы на участках проходило голосование с помощью конвертов. Это означает, что избиратель вкладывает бюллетень в т.н. внутренний конверт, и далее помещает его в т.н. внешний конверт, на котором указаны данные избирателя. Внешние конверты хранятся у участковой избирательной комиссии. После восстановления работы инфосистемы выборов данные, нанесенные на внешние конверты из электронного списка избирателей, будут перепроверены, в систему будет внесена запись о голосовании, а внутренний конверт будет помещен в урну для голосования.

Электронное голосование продлится до 20.00 субботы, 16 октября, на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). Избиратели, принявшие участие в электронном голосовании, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.