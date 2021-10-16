Ратас и Кылварт: обязательно приходите голосовать сегодня и завтра!

”Мы призываем всех избирателей в субботу и воскресенье активно участвовать в выборах и голосовать. Только так местные выборы в столице и по всей Эстонии смогут продемонстрировать истинную волю народа, — подчеркивают Юри Ратас и Михаил Кылварт. — Нельзя допустить, чтобы на итоги выборов влияли странные проблемы с их организацией”.

Сегодня на избирательных участках были проблемы с подключением к базам данных, вследствие чего избиратели временно не могли выражать свою волю. Такие ситуации недопустимы. К настоящему времени проблемы решены, и мы просим избирателей, которые в результате не смогли проголосовать, обязательно вернуться на избирательные участки. К сожалению, нельзя исключать, что подобные странные проблемы возникнут снова, поэтому необходимо будет убедиться в том, что учтен каждый отданный на выборах голос.

NB! Сегодня, в субботу, можно проголосовать как в участке посредством бумажного бюллетеня, так и в интернете. В воскресенье, в день выборов, пройдет только голосование посредством бумажных бюллетеней. Проголосовать, опустив бюллетень в урну для голосования, в субботу и воскресенье можно на всех участках избирательного округа.