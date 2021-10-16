ФОТО | Тысячи военнослужащих участвуют в масштабных учениях Сил обороны Bold Panzer

”Разумеется, интеграция с 1-й пехотной бригадой является первостепенной задачей маневров. Мы приступили к ее выполнению сразу после завершения ротации в гарнизоне Тапа. — отметил командующий боевой группой НАТО подполковник Саймон Уорт (Simon Worth). — До развертывания в Эстонии соединение прошло через интенсивный шестинедельный курс предварительной подготовки в Германии. Эти усилия оправдали себя, благодаря этому на этой неделе мы смогли адаптироваться к местному ландшафту. Мы нацелены на полную интеграцию с 1-й пехотной бригадой, а также готовы сотрудничать с нашими французскими коллегами для участия в коллективной обороне Эстонии”.

По словам организатора учений майора Дмитрия Кондратенко, он доволен промежуточными итогами завершающихся маневров: ”Боевая группа НАТО является одним из компонентов территориальной обороны Эстонии, которая как и другие батальоны и роты является частью 1-й пехотной бригады. Учения Bold Panzer заложили прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества. Образно говоря, союзники промочили ноги в эстонских болотах: они получили практические навыки и знания по действиям в заболоченной местности и лесах. Они способны выполнять приказы бригады и маневрировать, оборачивая особенности ландшафта в свою пользу”.

Учения, основная цель которых заключается в интеграции боевой группы НАТО с 1-й пехотной бригады, завершаются в субботу. В ходе маневров отрабатывается ведение наступательных и оборонительных действий подразделениями от роты и до батальона.

В учениях также принимают участие военнослужащие срочной службы Вируского пехотного батальона, Батальона штаба и связи, Караульного батальона и роты штаба и связи 1-й пехотной бригады. Также в маневрах задействована авиация: задачи по оказанию наземной поддержки выполняют вертолеты ВВС Эстонии R44 Robinson, итальянские и поругальские истребители Eurofighter и F-16 отвечают за превосходство в воздухе.