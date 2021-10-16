16.10.2021, 12:19
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
AFP
Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы уже третий день — в стране впервые зарегистрировали более 33 тысяч заболевших и свыше тысячи смертей. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2979 (девять процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Это уже третий рекорд подряд — накануне было 32 196 инфицированных, а днем ранее — 31 299. Темп прироста продолжает расти — с 0,41 до 0,42 процента.