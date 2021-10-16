Здоровье
16.10.2021, 18:30

Covid-19, смертность и вакцинация: о чем на самом деле говорит статистика?

 
Лаура Дзерве
Вита Дрейере
журналист
Foto: Shutterstock
Для того, чтобы привиться, люди стоят в длинных очередях — на решение многих повлияли недавно принятые ограничения. Но большая часть желающих вакцинироваться — люди трудоспособного возраста, а не пожилые. В этой статье rus.delfi.lv рассматривает показатели охвата вакцинацией и смертности в европейских странах, задает вопросы экспертам и тем, кто часто публично высказывается на тему пандемии. Одно из наблюдений: согласно данным, в странах, у которых не очень хорошо идут дела с вакцинацией сениоров, показатели смертности выше.

Лучше всего с вакцинацией дела обстоят у тех стран, которые добились почти стопроцентного показателя вакцинации сениоров и благодаря этому почти без каких-либо ограничений число умерших не растет, а больницы не переполнены. Несмотря на то, что даже в этих странах остается непривитой как минимум пятая часть населения, по большей части это молодые люди, которые в основном переносят болезнь менее тяжело.

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