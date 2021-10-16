16.10.2021, 18:30
Covid-19, смертность и вакцинация: о чем на самом деле говорит статистика?
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Для того, чтобы привиться, люди стоят в длинных очередях — на решение многих повлияли недавно принятые ограничения. Но большая часть желающих вакцинироваться — люди трудоспособного возраста, а не пожилые. В этой статье rus.delfi.lv рассматривает показатели охвата вакцинацией и смертности в европейских странах, задает вопросы экспертам и тем, кто часто публично высказывается на тему пандемии. Одно из наблюдений: согласно данным, в странах, у которых не очень хорошо идут дела с вакцинацией сениоров, показатели смертности выше.