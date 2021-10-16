Covid-19, смертность и вакцинация: о чем на самом деле говорит статистика?

Лучше всего с вакцинацией дела обстоят у тех стран, которые добились почти стопроцентного показателя вакцинации сениоров и благодаря этому почти без каких-либо ограничений число умерших не растет, а больницы не переполнены. Несмотря на то, что даже в этих странах остается непривитой как минимум пятая часть населения, по большей части это молодые люди, которые в основном переносят болезнь менее тяжело.