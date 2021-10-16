Люди выносят из магазинов продукты и напитки. Охранники обеспокоены

В Таллинне на этой неделе патрульный экипаж G4S отреагировал на поступивший из магазина сигнал паники, когда несовершеннолетний не заплатил за товар. Патруль задержал его и передал полиции. Товар вернули магазину в первозданном виде.

В этот же день патрульный экипаж отреагировал на сигнал паники и в Кийли: на месте выяснилось, что человек, ранее неоднократно совершавший в магазине кражи, пришел снова. Охранник задержал его, когда тот пересек линию кассы. При осмотре неоплаченный товар обнаружен не был, однако в предыдущие разы, когда этот человек не заплатил за товар, клиенту был причинен ущерб в размере около 400 евро. На место вызвали полицию и передали человека стражам порядка.

В Тарту в магазине одной из сетей розничной торговли охранник G4S задержал человека, который пытался украсть две пол-литровые бутылки спиртного. Стоимость товара составляла около 16 евро. Товар вернули магазину, нарушителя передали полиции. Аналогичный инцидент произошел и в Нарве, где отреагировавшие на сигнал паники патрульные экипажи сообщили, что женщина украла четыре бутылки алкоголя общей стоимостью около 39 евро. Женщину задержали и передали полиции, товар вернули магазину в первозданном виде.

В Валга в среду патрульный экипаж G4S отреагировал на вызов: воры пытались убежать из магазина, не заплатив. Их задержали с помощью полиции, товар стоимостью 31 евро вернули магазину в первозданном виде.

”В последнюю неделю ситуация вызывает беспокойство, но, к счастью, благодаря быстрому реагированию нам удалось предотвратить ущерб. Помимо вышеупомянутых случаев, в Выру и Кивиыли в продуктовых магазинах совершались кражи на сумму менее 1 евро, также охранники реагировали на кражи на заправках и в аптеках”, — сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.