ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии прибавилось 1 238 больных коронавирусом. Семь человек умерло

Таким образом положительными оказались 15% от общего числа проведенных за сутки тестов.

По состоянию на утро 16 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 278 человек. Всего в больницах находятся 363 пациента с коронавирусом, из них 227 человек (62,5%) не были вакцинированы, у 136 человек (37,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах было открыто 57 новых историй болезни. Скончались семь пациентов с коронавирусом (никто из них не был вакцинирован): 71-летний мужчина, 77-летний мужчина, 79-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина, 84-летняя женщина и 89-летняя женщина. Если сначала Департамент здоровья сообщил, что все семеро было не вакцинированы, то позже уточнил, что как минимум два человека прошли полный курс вакцинации, трое были не вакцинированы и статус двоих уточняется.

В течение последних суток был проведен анализ 8260 тестов на коронавирус, результат 1238 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 811 человек не были вакцинированы и 427 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки было введено 2440 доза вакцины, в общей сложности введено 1 398 698 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 68%.

Более подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu