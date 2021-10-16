На Катлери появилась новогодняя елка

”Мы посадили между семейной детской площадкой Катлери и близлежащей парковкой ели, которые создают более приятное городское пространство, а также служат своеобразным барьером для ветра и шума. Одна из елок находится чуть в стороне и будет использоваться как новогодняя ель, украшенная в зимнее время года. Такой подход более экологически сознательный — дерево будет расти, и нет необходимости каждый год рубить и привозить на место новую елку”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.