Операция "Письмо": повестки на учебные сборы и приглашения на медкомиссию станут электронными

В апреле этого года Рийгикогу принял поправку к закону, касающуюся электронной передачи документов призывникам.

Основанием поправки к закону послужила необходимость повысить эффективность организации призыва в Силы обороны и на учебные сборы. Интернет уже давно стал частью повседневной жизни, и поэтому электронная доставка государством необходимых документов является наилучшим решением в современном обществе.

Из-за смены места жительства и устаревших адресов или нежелания принимать документы и связанные с ними обязательства ежегодно затруднено вручение тысяч повесток. Каждый год почти четверть призванных на учебные сборы не получают своей повестки.

Согласно вносимому изменению повестки призывникам будут отправляться на государственный почтовый ящик по адресу isikukood@eesti.ee, и уведомление будет считаться доставленным по истечение 30 дней.

На адрес государственного портала eesti.ee сообщения и документы отправляются уже сегодня. Свой государственный электронный адрес можно связать с личным адресом, а также можно заказать СМС-уведомление для поступающего письма.

В исключительном порядке сохранится также возможность отправки по почте на случай, если это является единственным способом доставить документ адресату. Также уведомление в бумажном виде остается в силе при установлении первого контакта с призывником, то есть когда гражданин мужского пола достигает 17-летнего возраста и его данные заносятся в регистр военнообязанных. Уведомление о постановке на учет в качестве военнообязанного Департамент оборонных ресурсов передает простым письмом по местожительству согласно Регистру народонаселения.

Военнообязанными считаются лица в возрасте от 17 до 60 лет, которые должны пройти или прошли срочную или альтернативную службу и обязаны участвовать в учебных сборах.

В электронном виде гражданам будут передаваться следующие документы: