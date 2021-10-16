BMW вылетел на встречку, молодой самокатчик ехал на красный свет. Вчера произошло много тяжелых аварий

15 октября в 03:48 поступило сообщение об аварии на 4 км шоссе Харку-Раннамыйза в волости Харку в Харьюмаа, где, по предварительным данным, 21-летний мужчина на автомобиле BMW 323i отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу легковым автомобилем Volkswagen Sharan, которым управляла 35-летняя женщина. Обоих водителей доставили в больницу.

15 октября в 10:55 произошла авария возле Раннамыйза теэ, 8 в Таллинне, где 53-летняя женщина на легковом автомобиле Seat Leon начала сдавать назад, не закрыв левую переднюю дверь, в результате чего 68-летний мужчина получил удар этой дверью. Пешехода доставили в больницу.

15 октября в 17:34 произошла авария на перекрестке Васара и Сирби в Таллинне, где по предварительным данным, 38-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A6 Avant при совершении поворота налево столкнулся с 35-летней женщиной на электросамокате, ехавшей по проезжей части. Женщину доставили в больницу.

15 октября около 18:26 произошла авария между Тийманни 5 и 7 в Нарве, где 65-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz C200 сбил 85-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

15 октября в 20:31 произошла авария на Техника-Адамсони в Таллинна, где, по предварительным данным, 48-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz при совершении поворота направо столкнулся с ехавшим навстречу 34-летним мужчиной на самокате. Самокатчика доставили в больницу.

15 октября в 22:28 произошла авария возле Эхитаяте теэ, 116b в Таллинне, где, по предварительным данным, 34-летний мужчина на электросамокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и получил удар от легкового автомобиля Mitsubishi Eclipse под управлением 50-летнего мужчины. Самокатчика доставили в больницу.