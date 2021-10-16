NB! Сегодня последний день предварительного и электронного голосования

Электронное голосование началось в понедельник в 9:00 и закончится сегодня вечером вместе с предварительным голосованием на избирательных участках. Начиная с этого года, избиратель может и в день голосования, в воскресенье, изменить свой отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

Сегодня 448 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 12:00 до 20:00. С этого года будет использоваться электронный список избирателей, то есть вместо бумажных списков используется электронный список в компьютере. Это означает, что избиратель больше не привязан к одному избирательному участку по месту жительства и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем городе или в волости, а в Таллинне — в своем районе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee

На избирательном участке необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность, например паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или пенсионное удостоверение. Если по связанной со здоровьем, или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, или ему запрещено это делать (например, если он контактировал с заболевшим коронавирусом), то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. В устной форме ходатайство можно предоставить сегодня по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.