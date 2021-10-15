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15.10.2021, 22:40
ФОТО | В центре города столкнулись автомобиль и электросамокат
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В центр тревоги в 21:30 сообщили, что на перекрестке Рявала пуйестеэ и Лайкмаа столкнулись
BMW
и водитель э-самоката. Водителя электросамоката доставили в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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