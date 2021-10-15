ЧП и криминал
15.10.2021, 22:40

ФОТО | В центре города столкнулись автомобиль и электросамокат

 
В центр тревоги в 21:30 сообщили, что на перекрестке Рявала пуйестеэ и Лайкмаа столкнулись BMW и водитель э-самоката. Водителя электросамоката доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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