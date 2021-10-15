15.10.2021, 21:33
Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 70-летнего Василия
Василий
Полиция просит помощи в поисках Василия, который пропал в Йыхви.
Сегодня вечером близкие Василия сообщили, что он не вернулся домой в волости Люганузе. Последний раз его видели во время обеда в Йыхви на улице Ülesõidu. Телефона у него нет.
Полиция начала поиски в окрестности, где он мог находится, но не нашла мужчину.
Рост Василия 165 сантиметров, у него стройное телосложение, короткие седые волосы. Он одет в сине-красную куртку, серые джинсы и черные галоши.
Если вы его видели, то звоните по номеру 112.