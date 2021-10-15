На муниципальных выборах проголосовало 300 тысяч человек

Всего в Эстонии приняли участие в выборах 304 186 человек, т.е. 28,3 % избирателей. Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Хийумаа. Здесь проголосовало почти 33 % избирателей. Как в Таллинне, так и в Тарту проголосовало 30,8 % проживающих в этих городах избирателей.

448 избирательных участков по всей Эстонии открыты до вечера воскресенья, дня выборов. С этого года будет использоваться электронный список избирателей, то есть вместо бумажных списков используется электронный список в компьютере. Это означает, что избиратель больше не привязан к одному избирательному участку по месту жительства и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.