Министерство образования обсудит постоянное тестирование в школах

"Руководители школ в течение полутора месяцев работали со своими коллективами над тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность учебы и работы в школах, и обеспечивали выполение руководств по упрощенному карантину, установленному в образовательных учреждениях", — сказала министр Керсна, похвалив руководителей школ. "Упрощенный режим карантина возложил на школы обязанность по организации первичного тестирования контактных лиц, что создало дополнительную нагрузку", — сказала министр, отметив, что правительство совместно с экспертами рассматривает возможность внесения изменений в упрощенный режим карантина, чтобы сделать школьную среду более безопасной и одновременно снизить нагрузку на школы в плане тестирования.

"Эксперты предложили, чтобы невакцинированные ученики сдавали ПЦР-тест, и, если результат будет отрицательным, им будет разрешено продолжить контактное обучение", — сказала министр, добавив, что в понедельник этот вопрос будет обсуждаться с научно-консультативным советом, а во вторник обсуждение продолжится в правительстве. Новый режим будет введен после школьных каникул.

Урмо Уйболехт, председатель Объединения руководителей школ, подтвердил, что руководители школ стремятся сохранить школы открытыми настолько, насколько это возможно. "Перевод класса или целой параллели на дистанционное обучение — это чрезвычайная мера, когда все остальные меры уже были использованы. Крайне важно сохранить школы открытыми", — сказал Уйболехт, отметив, что руководители школ обеспокоены ростом числа вакцинированных учителей, заразившихся коронавирусом. На встрече министр заверила, что все учителя, которые прошли вакцинацию шесть или более месяцев назад, получат дополнительную дозу вакцины немедленно, обратившись либо к школьной медсестре, либо к семейному врачу. "Максимальная защита учителей от коронавируса имеет решающее значение. Поэтому правительство решило, что педагоги в самое ближайшее время получат дополнительную дозу", — сказала министр.