Министерство образования обсудит постоянное тестирование в школах
"Руководители школ в течение полутора месяцев работали со своими коллективами над тем, чтобы обеспечить максимальную безопасность учебы и работы в школах, и обеспечивали выполение руководств по упрощенному карантину, установленному в образовательных учреждениях", — сказала министр Керсна, похвалив руководителей школ. "Упрощенный режим карантина возложил на школы обязанность по организации первичного тестирования контактных лиц, что создало дополнительную нагрузку", — сказала министр, отметив, что правительство совместно с экспертами рассматривает возможность внесения изменений в упрощенный режим карантина, чтобы сделать школьную среду более безопасной и одновременно снизить нагрузку на школы в плане тестирования.
"Эксперты предложили, чтобы невакцинированные ученики сдавали ПЦР-тест, и, если результат будет отрицательным, им будет разрешено продолжить контактное обучение", — сказала министр, добавив, что в понедельник этот вопрос будет обсуждаться с научно-консультативным советом, а во вторник обсуждение продолжится в правительстве. Новый режим будет введен после школьных каникул.
Урмо Уйболехт, председатель Объединения руководителей школ, подтвердил, что руководители школ стремятся сохранить школы открытыми настолько, насколько это возможно. "Перевод класса или целой параллели на дистанционное обучение — это чрезвычайная мера, когда все остальные меры уже были использованы. Крайне важно сохранить школы открытыми", — сказал Уйболехт, отметив, что руководители школ обеспокоены ростом числа вакцинированных учителей, заразившихся коронавирусом. На встрече министр заверила, что все учителя, которые прошли вакцинацию шесть или более месяцев назад, получат дополнительную дозу вакцины немедленно, обратившись либо к школьной медсестре, либо к семейному врачу. "Максимальная защита учителей от коронавируса имеет решающее значение. Поэтому правительство решило, что педагоги в самое ближайшее время получат дополнительную дозу", — сказала министр.
Кроме того, на встрече также обсуждался процесс выборов руководителей школ, карьерная модель и финансирование. "Директора школ также являются руководителями высшего звена, на которых лежит большая ответственность за поддержку своих команд и организацию обучения. Мы приложили все усилия для повышения оплаты труда учителей. Не менее важно, чтобы оплата труда руководителей школ также повышалась", — сказала министр, добавив, что управленческий компонент модели финансирования школ также должен быть пересмотрен.
На встрече присутствовал новый состав правления Объединения руководителей школ Эстонии, в который вошли Ауле Кинк, Аннели Аяотс, Айн Тыниссон, Райно Либлик, Тыну Эрин, Тоомас Круусимяги (заместитель председателя правления) и Урмо Уйболехт (председатель правления), а также министр образования и науки Лийна Керсна, канцлер Кристи Винтер-Немвальтс, Лийна Пыльд, руководитель отдела политики общего образования, Пэрт-Эо Раннап, вице-канцлер по административным вопросам, Райн Санник, кризисный менеджер, Рут Опманн, руководитель отдела общего образования, Улле Матсин, координатор по вопросу государственных гимназий, и Энекен Юурманн, главный эксперт в области управления образованием и политики в отношении учителей.
Министр встречается с руководителями школ ежемесячно, а канцлер — раз в две недели.