Литва не разрешила Маргусу Линнамяэ купить Forum Cinemas

Таким образом компания MM Grup не смогла приобрести акции фирмы Forum Cinemas Lithuania, которая управляет в Литве кинотеатрами Forum Cinemas.

MM Group сообщила литовским властям о намечаемой сделке в марте этого года, в плане было приобрести 51% акций.

"Планирующие объединение предприятия должны своевременно предоставить достоверную и полную информацию, чтообы мы могли оценить влияние на рынок, конкуренцию и потребителей, а также принять решение - возможно ли реализовать такую сделку", - сказал руководитель департамента Шарунас Кесераускаас.

Решение Департамента конкуренции (в Литве он называется Совет по конкуренции) обжалованию не подлежит. Это был первый случай, когда процесс промежуточной оценки сделки пришлось завершить по данной причине.