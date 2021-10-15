Экономика
15.10.2021, 17:48

Литва не разрешила Маргусу Линнамяэ купить Forum Cinemas

 
Postimehe maja ja Margus Linnamäe
Postimehe maja ja Margus Linnamäe
Foto: Andres Putting
Департамент конкуренции Литвы сообщил, что ходатайство принадлежащей эстонским бизнесменам Маргусу Линнамяэ и Ивару Венделину компании MM Grupp не удовлетворено, так как фирма своевременно не представила всю необходимую информацию.

Таким образом компания MM Grup не смогла приобрести акции фирмы Forum Cinemas Lithuania, которая управляет в Литве кинотеатрами Forum Cinemas.

MM Group сообщила литовским властям о намечаемой сделке в марте этого года, в плане было приобрести 51% акций.

"Планирующие объединение предприятия должны своевременно предоставить достоверную и полную информацию, чтообы мы могли оценить влияние на рынок, конкуренцию и потребителей, а также принять решение - возможно ли реализовать такую сделку", - сказал руководитель департамента Шарунас Кесераускаас.

Решение Департамента конкуренции (в Литве он называется Совет по конкуренции) обжалованию не подлежит. Это был первый случай, когда процесс промежуточной оценки сделки пришлось завершить по данной причине.

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