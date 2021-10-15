Работодатели могут заказать консультацию по вопросам вакцинации для своих сотрудников

”По приглашению работодателя через Больничную кассу специалист здравоохранения может поговорить с работниками о вакцинации и дать им совет. Этой возможностью могут воспользоваться все работодатели, включая предприятия, школы, дома попечения, и так далее”, — сказал вице-канцлер сферы труда Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих. ”Работодатели также по-прежнему имеют возможность заказать услугу вакцинации работников, если заинтересованы не менее пяти человек. На данный момент практика показывает, что до принятия окончательного решения люди хотят получить больше информации как о вакцинации, так и о вакцинах, поэтому Больничная касса предлагает работодателям возможность заказать консультацию”.

”До сих пор услугой инфочаса для работников интересовались в основном предприятия, но мы также хотим предложить эту возможность школам и попечительским учреждениям”, — сказала член правления Больничной кассы Майви Парв. ”Преподаватели — это вакцинирующие врачи и медсестры. Мы надеемся, что инфочас поможет людям резвеять опасения и даст уверенность в том, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают все риски”.

Инфочасы будут посвящены способности иммунной системы человека бороться с вирусами, протеканию COVID-19, самым популярным страхам в связи с вакцинацией, побочным эффектам и преимуществам вакцинации. Также работники могут задать специалисту дополнительные вопросы. В общей сложности встреча занимает примерно 30-45 минут. О желании заказать услугу нужно уведомить Больничную кассу по адресу vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Получить консультацию по вопросам вакцинации можно также по справочному телефону семейных врачей 1220. Дополнительную информацию можно получить на сайте vaktsineeri.ee и по телефону 1247. Время вакцинации можно забронировать по телефону 1247 и через диги-регистратуру (digiregistratuur.ee). Вакцинироваться можно как у семейного врача, так и в аптеках (vaktsineeriapteegis.ee/koroonaviirus).