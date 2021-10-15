Новости Эстонии
15.10.2021, 16:50

Работодатели могут заказать консультацию по вопросам вакцинации для своих сотрудников

 
Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest.
Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest.
Foto: Taavi Sepp
У всех работодателей есть возможность через Больничную кассу заказать инфочас для своих сотрудников, чтобы медицинский работник проконсультировал людей на тему вакцинации и ответил на их вопросы. Услуга бесплатна для всех желающих.

”По приглашению работодателя через Больничную кассу специалист здравоохранения может поговорить с работниками о вакцинации и дать им совет. Этой возможностью могут воспользоваться все работодатели, включая предприятия, школы, дома попечения, и так далее”, — сказал вице-канцлер сферы труда Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих. ”Работодатели также по-прежнему имеют возможность заказать услугу вакцинации работников, если заинтересованы не менее пяти человек. На данный момент практика показывает, что до принятия окончательного решения люди хотят получить больше информации как о вакцинации, так и о вакцинах, поэтому Больничная касса предлагает работодателям возможность заказать консультацию”.

”До сих пор услугой инфочаса для работников интересовались в основном предприятия, но мы также хотим предложить эту возможность школам и попечительским учреждениям”, — сказала член правления Больничной кассы Майви Парв. ”Преподаватели — это вакцинирующие врачи и медсестры. Мы надеемся, что инфочас поможет людям резвеять опасения и даст уверенность в том, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают все риски”.

Инфочасы будут посвящены способности иммунной системы человека бороться с вирусами, протеканию COVID-19, самым популярным страхам в связи с вакцинацией, побочным эффектам и преимуществам вакцинации. Также работники могут задать специалисту дополнительные вопросы. В общей сложности встреча занимает примерно 30-45 минут. О желании заказать услугу нужно уведомить Больничную кассу по адресу vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Получить консультацию по вопросам вакцинации можно также по справочному телефону семейных врачей 1220. Дополнительную информацию можно получить на сайте vaktsineeri.ee и по телефону 1247. Время вакцинации можно забронировать по телефону 1247 и через диги-регистратуру (digiregistratuur.ee). Вакцинироваться можно как у семейного врача, так и в аптеках (vaktsineeriapteegis.ee/koroonaviirus).