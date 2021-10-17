ДИЗАЙН В ЭСТОНИИ | Как София Халлик заставила всю Эстонию полюбить плюшевые серьги SOMA Jewellery. На очереди — гендерная нейтральность

Вот так я попала на отделение дизайна керамики. Со временем поняла, что не хочу заниматься изготовлением посуды и керамических изделий. Зато там я начала делать первые украшения, и уже в 2013 году поступила в EKA в магистратуру на дизайн ювелирных украшений. Параллельно изучала, как работать с металлом и с камнем. Можно сказать, что я чуть-чуть схитрила, начав с керамики.

Еще в девятом классе я твердо знала, что хочу поступить в Эстонскую академию художеств ( EKA ), но не знала куда, хотя мой папа в молодости был ювелиром. У меня были знакомые, которые по пять-шесть раз пытались туда поступить и не смогли. Настолько высокий спрос, особенно на дизайн ювелирных украшений. Скажу по секрету, когда в 2010 году я пришла подавать заявление на поступление — тогда это все делалось еще не онлайн, а в бумажном виде — то я положила свою папку документов на тот стол, где их было меньше всего.

”Самое сложное — показать украшения на подиуме, ведь обычно их не показывают, как центр коллекции. Обычно они идут как дополнение к одежде. Но я же не выпущу на подиум голую модель! Сложно, потому что это немного не мой формат — люди не смогут потрогать украшения, вблизи их увидеть. То есть, это должен быть какой-то один большой объект, который является знаковым для коллекции и может передать ее суть. Вот это сложно, но посильно — надеюсь!” — смеется София.

София говорит, что номинация была для нее приятным сюрпризом: ”Понимаешь, что не только клиенты и партнеры ценят то, что ты делаешь, но и более широкая публика”. Так как она сейчас в декрете, то в рамках церемонии награждения на Таллинской неделе моды будет показывать свою последнюю коллекцию ”Новый мир”, напечатанную на 3D принтере из переработанного серебра 925 пробы.

Дизайнер с армянскими корнями сама родом из Нарвы и переехала в Таллинн 10 лет назад. На данный момент SOMA Jewellery (название создано из первых двух букв имени и девичьей фмилии дизйнера) уже не единственное ее детище — три месяца назад у Софии родился сын, но несмотря на это, дизайнер все равно активно готовится к престижной премии.

Первая моя коллекция вышла в 2012 году — скоро будет уже как 10 лет! Она называлась ”Семь смертных грехов”, сделана из фарфора и была концептуальной, скорее для сцены, нежели для повседневной носки. Потом почти сразу выпустила более носибельную коллекцию из фарфора и золота, и на популярном рынке дизайна EKA она хорошо разошлась. Тогда вот я поняла, что именно нравится людям.

Сложно было открывать и вести свой бизнес?

Сложно, потому что у меня не было совершенно никаких знаний о том, что такое бизнес и с чем его едят! Ателье работают по принципу — продал украшения, купил новые материалы, побаловал себя чем-то. А если уже хочешь создать бренд, то нужно понимать, что такое инвестиции, как это все работает, как высчитать правильно себестоимость украшений… Тут мне, конечно, очень сильно помог мой муж, он же и сооснователь бренда.

Еще пару лет назад я прошла программу в Таллиннском творческом инкубаторе, где сейчас находится моя студия. Там я как раз познала азы бизнеса, составила свой первый бизнес-план, получила пособие от EAS. У них было много условий, но и с этим справились. И вот теперь я могу, наконец, делать что угодно!

У нас очень конкретные условия работы с магазинами. Я не работаю на реализацию, потому что не важно, какой магазин — если отдать товар на реализацию, то складывается ощущение, что до него никому нет дела, и вот лежит он и пылится, пока его вдруг случайно не купит чудесный клиент. А когда магазин выкупил товар, то тут они уже инвестировали в него и им нужно приложить усилия, чтобы продать товар и вернуть себе эти деньги.