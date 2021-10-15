Свежий опрос: видимо, Центристская партия не сохранит в Таллинне единовластие

Согласно результатам опроса, Центристскую партию в Таллинне поддерживают 42,3% избирателей, Партию реформ — 17,6%, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) — 13,1%

Эти результаты дают центристам в Таллиннском городском собрании 35 мест из 79. Реформисты получают 14, а консерваторы 11 мест. В горсобрание проходят также 7 представителей партии Eesti 200, социал-демократы получают тоже 7 мандатов, а "Отечество" (Isamaa) будет представлено 5 депутатами.

Исследование проводилось с 24 сентября по 13 октября, были опрошены по телефону 2216 таллиннцев, имеющие право голоса.

По словам ученого Института политических исследований Skytte Тартуского университета Мартина Мёльдера, по сравнению с предыдущими опросами больших изменений в симпатиях таллиннских избирателей не произошло. Немного улучшила свои позиции Центристская партия, а ее основные конкуренты в небольшой степени поддержку растеряли.

"В последние недели много прогнозов делается о том, насколько активными будут избиратели Таллинна, но значительного роста активности по сравнению с предыдущими выборами мы, по всей видимости, не увидим", — считает Мёльдер.

Как говорит политолог, основной вопрос заключается в том, сможет ли и на сей раз Центристская партия получить абсолютное большинство в горсобрании и сохранить единоличную власть в столице. Для этого центристам нужно взять 40 мест в 79-местном представительном органе власти.

По стечению благоприятных обстоятельств абсолютное большинство у центристов всё-таки возможно. А именно — многое зависит от того, сумеют ли преодолеть избирательный порог избирательные союзы (их в Таллинне два), и много голосов пропадет, то есть уйдет тем партиям, которые не преодолеют избирательный барьер. Избирательный порог для избрания в Таллиннское горсобрание составляет 5% поданных голосов. Чем больше будет подано голосов за партии и списки, которые в итоге не пройдут в городской парламент, тем лучше будет конечный результат у лидера.

Если поддержка "Отечества" останется ожидаемой — между 5 и 10 процентами, и если "Зеленые" тоже покажут прогнозируемый результат в районе 2%, то центристам нужен более высокий, нежели дают опросы, перевес над конкурентами, чтобы обеспечить себе единовластие. В этом случае Центристам надо получить примерно 48%.