ОНЛАЙН-БЛОГ | Все подробности заключительного дня голосования

На выборах в собрания местных самоуправлений в 2017 году к полудню в день выборов проголосовало 35,8 % избирателей. На выборах в собрания местных самоуправлений в 2013 году к 12:00 проголосовало 33,2 % избирателей.

Сегодня 448 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. Избиратель может голосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости, в Таллинне – на любом избирательном участке в своем районе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя. Но с этого года в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.