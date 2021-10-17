17.10.2021, 18:50
ОНЛАЙН-БЛОГ | Центристская партия не получила абсолютное большинство в Таллинне, в Нарве победила Катри Райк(363)
проголосовали 54,8% избирателей
Foto: Taavi Sepp
Результаты выборов известны, но осталось много вопросов. Центристская партия потеряла абсолютное большинство в Таллинне — впервые за 20 лет — и сдала позиции в Ида-Вирумаа. Сегодня продолжаем следить за развитием событий и подводим итоги.
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