17.10.2021, 18:50
НОЧЬ ВЫБОРОВ | Центристская партия не получила абсолютное большинство в Таллинне, в Нарве победила Катри Райк(337)
проголосовали 54,8% избирателей
ФОТО: Ekspress meedia
RusDelfi следит за главными событиями ночи подсчета голосов на выборах в местные самоуправления Эстонии. Центристская партия потеряла абсолютное большинство в Таллинне - впервые за 20 лет - и сдала позиции в Ида-Вирумаа.
В Эстонии появилась новая политическая сила Eesti 200, которая заявила о себе в полный голос сразу в нескольких регионах. Экспансии правых партий на востоке страны не произошло, однако партия EKRE выиграла выборы в Пярну, опередив реформистов.
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