«Бенфика» запускает международную программу по развитию футзала
Лиссабонская «Бенфика», совместно с компанией Proplayer, разработала ряд учебных программ в области футзала, который получил название «Футзальная программа «Бенфики», и планирует запуск проекта уже в этом году. Всего будет запущено шесть программ, и их основой станет подготовка тренеров, поэтому обучение тренерской профессии станет главной темой занятий. Уже запланированы первые онлайн-семинары, мастер-классы, и интерактивные онлайн-курсы, которые будут вести непосредственно члены тренерского штаба футзальной «Бенфики». Кроме того, клуб обещает занятия со специально приглашёнными гостями. Курс тренерского мастерства будет разделён на четыре уровня, которые можно быть проходить как в Португалии, так и в любой другой стране.
«Это стратегическое партнерство в области развития футзала и его интернационализации, аналогичное тому, что «Бенфика» уже делает в большом футболе, открывая академии и предлагая как онлайн-обучение, так и обучение на месте. И теперь мы сделаем это в футзале. «Бенфика» – один из немногих брендов мирового футзала, который способен обеспечить развитие подобного проекта на высоком уровне. Этот проект также является уникальной возможностью для стран, где футзал менее развит, а для клуба это исключительная возможность продвигать свой бренд в коммерческом и маркетинговом плане, захватывать новые рынки. Действующие игроки и тренеры будут являться активными участниками этого проекта. Каждый должен будет внести вклад и поделиться своим опытом», – заявил вице-президент «Бенфики» Фернандо Таварес во время презентации проекта.
«Футзальная программа «Бенфики» станет основой для развития местных академий, а также будет выходить на международный уровень: уже удалось достичь договорённости с Великобританией, после чего мы планируем начинать работать и в других странах. Это всеобъемлющий, амбициозный и очень большой проект. Что делает его очень привлекательным, поскольку это «Бенфика» – бренд, известный во всем мире, который известен тем, что борется за победу во всех видах спорта, в которых он участвует», - подчеркнул Нуно Азеведо Кардозо, генеральный директор Proplayer.
«Португалия может обеспечить качественную подготовку и полностью отвечает за результат. Тренировочный процесс здесь – лучший в мире, поэтому эта программа – отличная идея, она помогает сделать всех нас более сильными игроками», – заявил вратарь Андре Соуза.
«У «Бенфики» есть вся необходимая инфраструктура для расширения своего бренда, чтобы внести ещё больший вклад в футзал», – отметил Робиньо, капитан «Бенфики».
Также клуб планирует запустить «Программу колледжей», целью которой является установление партнерских отношений с колледжами Великобритании в сфере развития спорта, расширения возможностей и образовательных путей для студентов в возрасте от 16 до 19 лет, а также знакомство с «Бенфикой» локальных сообществ. В последствии клуб планирует запуск франшизы своих футзальных академий в различных странах, где также будет использоваться уникальная методология клуба, создававшаяся годами.