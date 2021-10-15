«Бенфика» запускает международную программу по развитию футзала

Лиссабонская «Бенфика», совместно с компанией Proplayer, разработала ряд учебных программ в области футзала, который получил название «Футзальная программа «Бенфики», и планирует запуск проекта уже в этом году. Всего будет запущено шесть программ, и их основой станет подготовка тренеров, поэтому обучение тренерской профессии станет главной темой занятий. Уже запланированы первые онлайн-семинары, мастер-классы, и интерактивные онлайн-курсы, которые будут вести непосредственно члены тренерского штаба футзальной «Бенфики». Кроме того, клуб обещает занятия со специально приглашёнными гостями. Курс тренерского мастерства будет разделён на четыре уровня, которые можно быть проходить как в Португалии, так и в любой другой стране.

«Это стратегическое партнерство в области развития футзала и его интернационализации, аналогичное тому, что «Бенфика» уже делает в большом футболе, открывая академии и предлагая как онлайн-обучение, так и обучение на месте. И теперь мы сделаем это в футзале. «Бенфика» – один из немногих брендов мирового футзала, который способен обеспечить развитие подобного проекта на высоком уровне. Этот проект также является уникальной возможностью для стран, где футзал менее развит, а для клуба это исключительная возможность продвигать свой бренд в коммерческом и маркетинговом плане, захватывать новые рынки. Действующие игроки и тренеры будут являться активными участниками этого проекта. Каждый должен будет внести вклад и поделиться своим опытом», – заявил вице-президент «Бенфики» Фернандо Таварес во время презентации проекта.