Канцлер Минобороны ЭР в Сингапуре: наши страны расположены в сложных районах с точки зрения политики безопасности

Сингапурский саммит по оборонным технологиям (Singapore Defence Technology Summit) в этом году был посвящен влиянию новых технологий на оборону и общество в целом. Знания Эстонии в области киберзащиты и разработки на основе новых технологиях высоко оценены, и благодаря этому мы можем участвовать в обсуждениях, формирующих будущее оборонной сферы.

Канцлер Кусти Сальм встретился в Сингапуре со своим коллегой Чаном Хенг Ки (Chan Heng Kee) и вице-канцлером по развитию потенциала Джозефом Леонгом (Джозеф Леонг). Канцлер также встретился с представителями сферы оборонных наук, технологий и киберзащиты.

”Сингапур и Эстония расположены в сложных районах с точки зрения политики безопасности, и оборона обеих стран построена на обороне, которая охватывает все общество и основывается на резервной армии”, — сказал Кусти Сальм.

Канцлер подчеркнул, что система резервной армии уникальна, Эстония и Сингапур входят в число стран, использующих эту систему. ”Мы хотим поделиться своим опытом по этой теме. Нам есть чему поучиться друг у друга, и мы можем поделиться знаниями”, — добавил Сальм.

”В государственной обороне Эстонии и Сингапура важное место занимают также инновации и киберзащита, где намечается множество мест для сотрудничества”, — сказал канцлер. ”В Эстонии мы поддерживаем наши предприятия в создании инновационных и высокотехнологичных решений, из которых больший успех был достигнут в области киберзащиты, робототехники и автономных систем. Многие продукты наших оборонных предприятий уже сегодня представлены в Сингапуре, но мы определенно хотим поддержать также приход сюда новых игроков”, — подчеркнул Кусти Сальм.

На встречах также обсуждалось продолжение еще более тесного сотрудничества в области киберзащиты, в частности в организации учений и обмене передовым опытом при прохождении срочной службы в сфере кибербезопасности. На встречах в Сингапуре Сальм также представил Эстонский учебный центр по кибербезопасности CR14 в качестве партнера по сотрудничеству в области научных исследований.