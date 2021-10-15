ФОТО | На границе районов Кесклинн и Ласнамяэ открылся новый мост

”Новый мост стал важным шагом на пути улучшения пешеходного и велосипедного сообщения между Ласнамяэ и Кесклинном, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Мы продолжим последовательную работу во имя того, чтобы горожане могли удобно и безопасно передвигаться как пешком или с колясками, так и на велосипедах и других аналогичных средствах передвижения. Открытый сегодня участок не последний — вскоре будет создано удобное сообщение между улицами Валге и Куристику, что еще лучше свяжет между собой Ласнамяэ и Кесклинн. Это положит начало благоустройству территории вдоль глинта, которое завершится созданием парковой зоны”.

Открытый сегодня мост необходим для повседневного передвижения горожан, и, например, ученики Кадриоргской немецкой гимназии теперь смогут перемещаться между двумя зданиями школы быстрее и безопаснее. Жителям Ласнамяэ теперь станет намного удобнее добираться до Кадриорга, а родителям — проще гулять с колясками. Этот участок дороги также является первым в своем роде плавным соединением между Ласнамяэ и Кесклинном. Если прогуливающиеся по новому маршруту люди захотят немного отдохнуть, то в этот момент они смогут насладиться открывающимся со смотровой платформы живописным видом на город и море.

Этот мост был готов в ходе второго этапа строительства пешеходно-велосипедной дорожки, соединяющей улицу Фильтри с Кадриоргом и единым терминалом Юлемисте. На первом этапе проекта в центре города была построена пешеходно-велосипедная дорожка шириной четыре метра и длиной 2,1 км. Она соединила с Кадриоргом улицы Техника и Фильтри. Этот участок простирается по пешеходно-велосипедным дорожкам улиц Одра, Тюрнпу, Вильмси и Весивярава. Помимо строительства дорожек, были обновлены уличные техносети, проведены ландшафтные работы, установлено уличное освещение, а также средства организации дорожного движения.

Заказчик второго этапа строительства пешеходно-велосипедной дорожки — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект составило Reaalprojekt OÜ, ландшафтный архитектор — предприятие Kino Arhitektid, строительные работы выполнило TREF Nord AS. Договорная стоимость работ составляет немногим более 884 000 евро, проект поддержал Европейский фонд регионального развития.