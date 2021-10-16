Успеет ли посылка с AliExpress прийти к новогодним праздникам? Отвечает Omniva

По словам члена правления Omniva Кристи Унт, в период глобальных праздничных покупок воздушному транспорту по всему миру приходится справляться с огромным количеством посылок. Это означает, что в ноябре и декабре срок доставки международных отправлений может быть удлинен.

”Все без исключения крупные и популярные торговые платформы теперь адаптированы к изменениям в системе налогообложения налогом с оборота в Европейском союзе и собирают налоги уже в момент совершения покупки. Благодаря этому процесс покупки и доставки становится для клиента намного проще и удобнее, поскольку при поступлении посылки ее декларирует логистическое предприятие, и клиенту не нужно совершать никаких дополнительных действий, — пояснила Унт. — Поскольку европейцам снова стало легко совершать покупки за границей, в пик сезона интернет-торговли опять прогнозируются высокие темпы роста. Именно поэтому к заказам из-за рубежа в этом сезоне разумно приступить заранее.

При том, что количество международных отправлений летом было очень низким, август и сентябрь уже показали увеличение объема посылок примерно на 20–30%. На международном уровне пик объемов посылок начинается в ноябре и длится до Рождества. В это время, по мнению Унт, необходимо учитывать более длительные сроки доставки.

”Например, на платформе AliExpress максимальный срок доставки товара составляет 60 дней. При таком сроке поставок заказанные в конце октября рождественские товары могут уже и не успеть прийти вовремя, — сказала Унт. — Сейчас при заказе с платформы AliExpress в Эстонию стоит предпочесть службу доставки AliExpress Standard Shipping, которая использует самые прямые каналы доставки”. По словам представителей Omniva, при таком варианте доставка некоторых посылок из Китая в Эстонию иногда занимает всего полторы недели.