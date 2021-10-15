Выборы 2021
15.10.2021, 13:55

С пятницы по воскресенье жители столицы могут проголосовать в своем районе. Смотрите список участков!

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Foto: Ilmar Saabas
С пятницы, 15 октября, по воскресенье, 17 октября, обладающие избирательным правом жители столицы могут проголосовать за кандидатов в Таллиннское городское собрание на любом избирательном участке своего района. В общей сложности будут открыты 95 избирательных участков.

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку.

”Избиратель может проголосовать на любом участке своего избирательного округа, то есть своего района. Большинство участков расположены в тех же местах, что и на прошлых выборах. К ним добавились избирательные участки в крупнейших центрах и на свежем воздухе — в специально оборудованных палатках, — уточнил Лелло. — Мы просим избирателей носить маску, при необходимости она будет выдана на месте”.

Избирательные участки будут открыты в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00.

Список избирательных участков, которые будут работать 15 и 16 октября с 12.00 до 20.00: https://www.tallinn.ee/rus/vybory/Predvaritelnoe-golosovanie-na-vseh-uchastkah

Список избирательных участков, которые будут работать в день выборов, 17 октября, с 9.00 до 20.00: https://www.tallinn.ee/rus/vybory/Golosovanie-v-den-vyborov

Карта избирательных участков: https://jsk.valimised.ee/

Таллинн разделен на восемь избирательных округов, соответствующих районам города. В каждом избирательном округе свой список кандидатов. С пятницы по воскресенье избиратель может проголосовать на избирательных участках района, где находится его место жительства на основании данных регистра народонаселения.

Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права. Covid-сертификаты на избирательных участках проверяться не будут.

Электронное голосование продлится до 20.00 субботы, 16 октября, на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). С помощью смартфона или планшета проголосовать невозможно. Избиратели, принявшие участие в электронном голосовании, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.

В пятницу и субботу, 15 и 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00 будут открыты следующие избирательные участки:

Хааберсти

Таллиннский ыйсмяэский русский лицей, Ыйсмяэ теэ, 28;

Русская гимназия Хааберсти, Ыйсмяэ теэ, 132;

Таллиннская ыйсмяэская гимназия, Ыйсмяэ теэ, 50;

Таллиннская гимназия Мустйыэ, Палдиски мнт., 83;

Таллиннская гимназия Ярвеотса, Ярвеотса теэ, 31;

Здание районной управы Хааберсти, Эхитаяте теэ, 109a;

ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;

Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148;

Астангуский центр профреабилитации, ул. Астангу, 27;

Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.

Кесклинн

Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;

Здание начальных классов гимназии Якоба Вестхольма, ул. Луйзе, 38;

Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;

Баня Raua, ул. Рауа, 23;

Таллиннский детский сад Кийза, ул. Кийза, 6;

Кадриоргская немецкая гимназия, ул. Гонсиори, 38;

ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;

Здание Таллиннской городской управы, пл. Вабадузе, 7;

Таллиннская кесклиннаская русская гимназия, здание Юхкентали, ул. Юхкентали, 36;

Таллиннская школа Сюдалинна, Лийвалайа, 23;

Таллиннская общая гимназия, Пярну мнт., 71;

Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62.

Кристийне

ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;

Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;

Таллиннская лиллекюлаская гимназия, ул. Кульднока, 24;

Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174;

Таллиннская кристийнеская гимназия, Нымме теэ, 32;

Таллиннский университет, здание Ряэгу, ул. Ряэгу, 49;

Таллиннская тондиская школа, ул. Тонди, 40;

Спортивный центр Forus, ул. Сыякооли, 10.

Ласнамяэ

Таллиннская школа обслуживания, ул. Маяка, 2;

Ласнамяэский спорткомплекс, ул. Паэ, 1;

Здание ласнамяэской районной управы, ул. Палласти, 54;

Ласнамяэская гимназия, ул. Паэ, 59;

Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;

Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;

Культурный центр ”Линдакиви”, ул. Коорти, 22;

Таллиннская гимназия Лаагна, ул. Викерлазе, 16;

Ласнамяэская русская гимназия, ул. Коорти, 23;

Таллиннская гимназия для взрослых, ул. Мартса, 2;

ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;

Таллиннская махтраская основная школа, ул. Махтра, 60;

Таллиннская куристикуская гимназия, ул. Кярбери, 9;

Таллиннский линнамяэский русский лицей, Линнамяэ теэ, 10;

Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;

Гимназическое здание Таллиннского линнамяэского русского лицея, Ляэнемере теэ, 31;

Таллиннская ляэнемереская гимназия, ул. Вормси, 3;

ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;

ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;

ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;

ТЦ Vikerlase, ул. Викерлазе, 19;

Парковка спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.

Мустамяэ

ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;

Школьное здание Вильде теэ, 69;

Дневной центр Мустамяэ, Эхитаяте теэ, 82;

ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;

ТЦ Mustamäe Kodukeskus, Сютисте теэ, 30;

Свободная академия ”Норд”, ул. Сийли, 14;

Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;

Библиотека Кянну Кукк, Вильде теэ, 72;

Таллиннский технический университет, Эхитаяте теэ, 5;

Библиотека Сяэзе, Сыпрузе пст., 186;

ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.

Нымме

ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;

Ныммеский культурный центр, пл. Туру, 2;

Таллиннская рахумяэская основная школа, Вабадузе пст., 50;

Парковка Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12;

Ныммеская школа по интересам, ул. Нурме, 40;

Ныммеское здание Таллиннской ныммеской гимназии, ул. Раудтеэ, 73;

Таллиннская музыкальная средняя школа, Вабадузе пст., 130;

Ныммеская школа по интересам, здание Викеркааре, ул. Викеркааре, 10;

Таллиннская кивимяэская основная школа, ул. Леэги, 14;

Пяэскюлаская библиотека, Пярну мнт., 480a;

Ныммеский спортивный центр, ул. Кюльмаллика, 15.

Пирита

Центр досуга Мяхе, Мугула теэ, 17a;

Таллиннский детский сад Падрику, Падрику теэ, 10;

Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;

Центр досуга Козе, Рахвакооли теэ, 3;

Меривяльяская школа, Хеки теэ, 16;

Selver, Пирита, Румму теэ, 4;

Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.

Пыхья-Таллинн

Таллиннская художественная гимназия, ул. Копли, 102a;

Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;

Детский сад Пельгуранна, ул. Пельгуранна, 49;

ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;

Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;

Таллиннский культурный центр ”Сальме”, ул. Сальме, 12;

Здание районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Нийне, 2;

Эхтеская гуманитарная гимназия, ул. Эхте, 9;

Школа XXI века, ул. Сыле, 40;

Ристикуская основная школа, ул. Ристику, 69;

Таллиннская европейская школа, ул. Техника, 18;

Пельгулиннаская гимназия, ул. Мулла, 7;

Бывшее здание Таллиннской коплиской школы по интересам, ул. Лина, 8;

Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.

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