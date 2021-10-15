С пятницы по воскресенье жители столицы могут проголосовать в своем районе. Смотрите список участков!

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку.

”Избиратель может проголосовать на любом участке своего избирательного округа, то есть своего района. Большинство участков расположены в тех же местах, что и на прошлых выборах. К ним добавились избирательные участки в крупнейших центрах и на свежем воздухе — в специально оборудованных палатках, — уточнил Лелло. — Мы просим избирателей носить маску, при необходимости она будет выдана на месте”.

Избирательные участки будут открыты в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00.

Список избирательных участков, которые будут работать 15 и 16 октября с 12.00 до 20.00: https://www.tallinn.ee/rus/vybory/Predvaritelnoe-golosovanie-na-vseh-uchastkah

Список избирательных участков, которые будут работать в день выборов, 17 октября, с 9.00 до 20.00: https://www.tallinn.ee/rus/vybory/Golosovanie-v-den-vyborov

Карта избирательных участков: https://jsk.valimised.ee/

Таллинн разделен на восемь избирательных округов, соответствующих районам города. В каждом избирательном округе свой список кандидатов. С пятницы по воскресенье избиратель может проголосовать на избирательных участках района, где находится его место жительства на основании данных регистра народонаселения.

Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права. Covid-сертификаты на избирательных участках проверяться не будут.