С пятницы по воскресенье жители столицы могут проголосовать в своем районе. Смотрите список участков!(5)
По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку.
”Избиратель может проголосовать на любом участке своего избирательного округа, то есть своего района. Большинство участков расположены в тех же местах, что и на прошлых выборах. К ним добавились избирательные участки в крупнейших центрах и на свежем воздухе — в специально оборудованных палатках, — уточнил Лелло. — Мы просим избирателей носить маску, при необходимости она будет выдана на месте”.
Избирательные участки будут открыты в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00.
Список избирательных участков, которые будут работать 15 и 16 октября с 12.00 до 20.00: https://www.tallinn.ee/rus/vybory/Predvaritelnoe-golosovanie-na-vseh-uchastkah
Список избирательных участков, которые будут работать в день выборов, 17 октября, с 9.00 до 20.00: https://www.tallinn.ee/rus/vybory/Golosovanie-v-den-vyborov
Карта избирательных участков: https://jsk.valimised.ee/
Таллинн разделен на восемь избирательных округов, соответствующих районам города. В каждом избирательном округе свой список кандидатов. С пятницы по воскресенье избиратель может проголосовать на избирательных участках района, где находится его место жительства на основании данных регистра народонаселения.
Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права. Covid-сертификаты на избирательных участках проверяться не будут.
Электронное голосование продлится до 20.00 субботы, 16 октября, на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). С помощью смартфона или планшета проголосовать невозможно. Избиратели, принявшие участие в электронном голосовании, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.
В пятницу и субботу, 15 и 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00 будут открыты следующие избирательные участки:
Хааберсти
Таллиннский ыйсмяэский русский лицей, Ыйсмяэ теэ, 28;
Русская гимназия Хааберсти, Ыйсмяэ теэ, 132;
Таллиннская ыйсмяэская гимназия, Ыйсмяэ теэ, 50;
Таллиннская гимназия Мустйыэ, Палдиски мнт., 83;
Таллиннская гимназия Ярвеотса, Ярвеотса теэ, 31;
Здание районной управы Хааберсти, Эхитаяте теэ, 109a;
ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;
Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148;
Астангуский центр профреабилитации, ул. Астангу, 27;
Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.
Кесклинн
Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;
Здание начальных классов гимназии Якоба Вестхольма, ул. Луйзе, 38;
Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;
Баня Raua, ул. Рауа, 23;
Таллиннский детский сад Кийза, ул. Кийза, 6;
Кадриоргская немецкая гимназия, ул. Гонсиори, 38;
ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;
Здание Таллиннской городской управы, пл. Вабадузе, 7;
Таллиннская кесклиннаская русская гимназия, здание Юхкентали, ул. Юхкентали, 36;
Таллиннская школа Сюдалинна, Лийвалайа, 23;
Таллиннская общая гимназия, Пярну мнт., 71;
Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62.
Кристийне
ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;
Таллиннская лиллекюлаская гимназия, ул. Кульднока, 24;
Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174;
Таллиннская кристийнеская гимназия, Нымме теэ, 32;
Таллиннский университет, здание Ряэгу, ул. Ряэгу, 49;
Таллиннская тондиская школа, ул. Тонди, 40;
Спортивный центр Forus, ул. Сыякооли, 10.
Ласнамяэ
Таллиннская школа обслуживания, ул. Маяка, 2;
Ласнамяэский спорткомплекс, ул. Паэ, 1;
Здание ласнамяэской районной управы, ул. Палласти, 54;
Ласнамяэская гимназия, ул. Паэ, 59;
Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;
Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;
Культурный центр ”Линдакиви”, ул. Коорти, 22;
Таллиннская гимназия Лаагна, ул. Викерлазе, 16;
Ласнамяэская русская гимназия, ул. Коорти, 23;
Таллиннская гимназия для взрослых, ул. Мартса, 2;
ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;
Таллиннская махтраская основная школа, ул. Махтра, 60;
Таллиннская куристикуская гимназия, ул. Кярбери, 9;
Таллиннский линнамяэский русский лицей, Линнамяэ теэ, 10;
Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;
Гимназическое здание Таллиннского линнамяэского русского лицея, Ляэнемере теэ, 31;
Таллиннская ляэнемереская гимназия, ул. Вормси, 3;
ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;
ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;
ТЦ Vikerlase, ул. Викерлазе, 19;
Парковка спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.
Мустамяэ
ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;
Школьное здание Вильде теэ, 69;
Дневной центр Мустамяэ, Эхитаяте теэ, 82;
ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;
ТЦ Mustamäe Kodukeskus, Сютисте теэ, 30;
Свободная академия ”Норд”, ул. Сийли, 14;
Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;
Библиотека Кянну Кукк, Вильде теэ, 72;
Таллиннский технический университет, Эхитаяте теэ, 5;
Библиотека Сяэзе, Сыпрузе пст., 186;
ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.
Нымме
ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;
Ныммеский культурный центр, пл. Туру, 2;
Таллиннская рахумяэская основная школа, Вабадузе пст., 50;
Парковка Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12;
Ныммеская школа по интересам, ул. Нурме, 40;
Ныммеское здание Таллиннской ныммеской гимназии, ул. Раудтеэ, 73;
Таллиннская музыкальная средняя школа, Вабадузе пст., 130;
Ныммеская школа по интересам, здание Викеркааре, ул. Викеркааре, 10;
Таллиннская кивимяэская основная школа, ул. Леэги, 14;
Пяэскюлаская библиотека, Пярну мнт., 480a;
Ныммеский спортивный центр, ул. Кюльмаллика, 15.
Пирита
Центр досуга Мяхе, Мугула теэ, 17a;
Таллиннский детский сад Падрику, Падрику теэ, 10;
Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;
Центр досуга Козе, Рахвакооли теэ, 3;
Меривяльяская школа, Хеки теэ, 16;
Selver, Пирита, Румму теэ, 4;
Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.
Пыхья-Таллинн
Таллиннская художественная гимназия, ул. Копли, 102a;
Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;
Детский сад Пельгуранна, ул. Пельгуранна, 49;
ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;
Таллиннский культурный центр ”Сальме”, ул. Сальме, 12;
Здание районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Нийне, 2;
Эхтеская гуманитарная гимназия, ул. Эхте, 9;
Школа XXI века, ул. Сыле, 40;
Ристикуская основная школа, ул. Ристику, 69;
Таллиннская европейская школа, ул. Техника, 18;
Пельгулиннаская гимназия, ул. Мулла, 7;
Бывшее здание Таллиннской коплиской школы по интересам, ул. Лина, 8;
Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.