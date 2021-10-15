15.10.2021, 14:31
На сайте выборов возникли проблемы с переводом. Утверждается, что это ни на что не повлияло(4)
Foto: Mana Kaasik
Списки кандидатов в инфосистеме выборов, инфосистеме электронного голосования и на странице kov2021.valimised.ee отображены верно, сообщает Государственная служба по организации выборов.
Проблема с автоматическим переводом имен возникла только на информационной странице kov2021.valimised.ee и только в случае, если пользователь компьютера самостоятельно включил эту функцию в браузере Google Chrome. В среду Департамент государственных инфосистем в сотрудничестве с разработчиком отключил возможность использовать автоматический перевод на странице. Пользователи также могли самостоятельно отключить эту функцию в своих браузерах.
Данная ситуация не повлияла на электронное голосование или отображение имен кандидатов в приложении избирателя. Имена кандидатов в списках, распечатанных для избирательных участков, также правильные.