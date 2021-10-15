На сайте выборов возникли проблемы с переводом. Утверждается, что это ни на что не повлияло

Проблема с автоматическим переводом имен возникла только на информационной странице kov2021.valimised.ee и только в случае, если пользователь компьютера самостоятельно включил эту функцию в браузере Google Chrome. В среду Департамент государственных инфосистем в сотрудничестве с разработчиком отключил возможность использовать автоматический перевод на странице. Пользователи также могли самостоятельно отключить эту функцию в своих браузерах.