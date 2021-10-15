В Таллинне началась вакцинация бустерными дозами

Координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик отметила, что наряду с введением бустерной дозы клиентам и сотрудникам Ируского попечительского дома началась подготовка к вакцинированию третьей дозой учителей столичных школ и школ по интересам.

”Наша цель — привить преподавателей третьей дозой вакцины в течение октября, каникулы предоставят для этого отличную возможность, — сказала Эстер Эпик. — Многие школы уже предоставили списки учителей, с момента вакцинации которых второй дозой прошло более полугода. В данный момент в сотрудничестве с частными медучреждениями ведется подготовка к вакцинированию педагогов третьей дозой. Также при желании учителя могут получить и прививку от гриппа, она для них бесплатна, расходы несет город”.

Бустерная доза прививки от COVID-19 рекомендована людям старше 65 лет и клиентам попечительских учреждений в возрасте старше 18 лет не ранее чем спустя полгода с момента завершения курса вакцинации. Люди в возрасте от 18 до 64 лет, прошедшие первичный курс вакцинации, при желании могут получить бустерную дозу вакцины не ранее чем спустя восемь месяцев с момента прохождения курса.

Для третьей дозы прививки используется содержащая мРНК вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech), одобренная в Евросоюзе для введения в качестве бустерной дозы. Дозировка и способ введения бустерной дозы такие же, как и в случае первичного курса вакцинации. Вакцину Comirnaty в качестве бустерной дозы можно применять независимо от того, каким из используемых в Эстонии препаратов был пройден курс вакцинации.

4 октября текущего года Европейский департамент лекарств одобрил использование вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для бустерной дозы. 6 октября 2021 года Европейская комиссия одобрила изменение в европейском разрешении на продажу препарата Comirnaty. 5 октября 2021 года экспертная комиссия по иммунопрофилактике дала рекомендации по введению бустерных доз вакцины в Эстонии.