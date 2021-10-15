Страстная и веселая игра превращает время с возлюбленным в озорное приключение

Для создания подходящей атмосферы не нужно многого. Гениальность часто скрывается в простоте, а для новой игры и последующего приятного времяпрепровождения потребуются только свободное время и фантазия. Подходящую атмосферу можно легко и быстро создать с помощью мягкого света, свечей и чувственной музыки. Уютное место можно создать с помощью мягких подушек и одеял как в постели, так и прямо на полу. Запаситесь аппетитными закусками и любимыми напитками, а также, конечно, заранее отправьте детей под чей-нибудь присмотр.

Игра страстей, которая сделает каждые отношения особенными

В ходе увлекательной и озорной игры «Малина» каждая пара получает возможность лучше узнать себя и своего партнера, чтобы лучше выражать друг другу свои желания и фантазии. Смех, юмор, игривость, прикосновения и взаимный зрительный контакт создают особые моменты для пар, заставляя бабочек летать в животе еще несколько дней спустя.

Во время игры вы разными способами испытаете интимную близость с любимым человеком и найдете все больше и больше озорных способов побаловать и удовлетворить друг друга. Ваши сексуальная жизнь и эмоциональная связь станут более насыщенными и глубокими. У вас обоих наверняка есть странности, о которых вы раньше вообще не подозревали. Стоит быть творческими, смелыми и находчивыми и наслаждаться каждым моментом!

«Малина» одинаково и бескомпромиссно подходит для всех пар! Вы только недавно вступили в отношения, или вы в отношениях уже долгие годы? Важна ли для вас скромность, или вы всегда смело воплощаете свои фантазии? Вы испытываете особенные чувства к человеку противоположного или того же пола? Ответ на самом деле не имеет значения, потому что игра предназначена для всех!

«Малина» вызывает интерес и после нескольких игр!