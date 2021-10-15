Страстная и веселая игра превращает время с возлюбленным в озорное приключение
Для создания подходящей атмосферы не нужно многого. Гениальность часто скрывается в простоте, а для новой игры и последующего приятного времяпрепровождения потребуются только свободное время и фантазия. Подходящую атмосферу можно легко и быстро создать с помощью мягкого света, свечей и чувственной музыки. Уютное место можно создать с помощью мягких подушек и одеял как в постели, так и прямо на полу. Запаситесь аппетитными закусками и любимыми напитками, а также, конечно, заранее отправьте детей под чей-нибудь присмотр.
Игра страстей, которая сделает каждые отношения особенными
В ходе увлекательной и озорной игры «Малина» каждая пара получает возможность лучше узнать себя и своего партнера, чтобы лучше выражать друг другу свои желания и фантазии. Смех, юмор, игривость, прикосновения и взаимный зрительный контакт создают особые моменты для пар, заставляя бабочек летать в животе еще несколько дней спустя.
Во время игры вы разными способами испытаете интимную близость с любимым человеком и найдете все больше и больше озорных способов побаловать и удовлетворить друг друга. Ваши сексуальная жизнь и эмоциональная связь станут более насыщенными и глубокими. У вас обоих наверняка есть странности, о которых вы раньше вообще не подозревали. Стоит быть творческими, смелыми и находчивыми и наслаждаться каждым моментом!
«Малина» одинаково и бескомпромиссно подходит для всех пар! Вы только недавно вступили в отношения, или вы в отношениях уже долгие годы? Важна ли для вас скромность, или вы всегда смело воплощаете свои фантазии? Вы испытываете особенные чувства к человеку противоположного или того же пола? Ответ на самом деле не имеет значения, потому что игра предназначена для всех!
«Малина» вызывает интерес и после нескольких игр!
С чего начать? Веселая игра страстей станет интереснее, если точно следовать игровым инструкциям, а также использовать более творческий подход и фантазийные карты, которые пары могут заполнить сами. Чем больше вы играете вместе, тем больше вы можете добавлять секс-игрушек и ролевых игр. Каждая пара найдет для себя подходящий способ уже с первой попытки, и подчеркнем, что присутствовавшая раньше застенчивость не является помехой.
Но что делать, если свободного времени не очень много? Удивите возлюбленного, вслепую вытягивая из колоды игральные карты и экспериментируя с изображенными на них разными сексуальными позами.
Шелковистая повязка для глаз и находящееся в коробке натуральное увлажняющее массажное масло для интимной зоны увеличивают сексуальное возбуждение и создают возможности для игровых моментов. Масло обладает мягким увлажняющим действием, поэтому не нужно идти в ванную, чтобы смыть его перед тем, как лечь в объятия возлюбленного.
Идеальный подарок и для себя, и для других
Вы ищете подарок любимому человеку к какому-нибудь празднику или просто хотите сделать ему сюрприз? День рождения, День друга, Рождество, именины, годовщина знакомства, мальчишник, девичник, годовщина свадьбы — сложно перечислить все подходящие причины для того, чтобы подарить «Малину». Так или иначе, благодаря своей растущей популярности «Малина», вероятно, найдет свой путь в ваши отношения! PassionGames неоднократно получали забавные отзывы, где дети удивляли игрой своих родителей и наоборот, а некоторые детали игры попадали даже в рабочие коллективы.
PassionGames родились из любви мужчины к женщине. Как в начале отношений, так и после многих лет совместной жизни естественно, что возникает желание испытать еще больше близости и открытости со своим возлюбленным, а также добавить в отношения пикантности. Страстная и разнообразная игра «Малина» создана для того, чтобы пары смогли насладиться желанными приключениями прямо у себя дома.
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