15.10.2021, 12:45
Эстонию ждет то же самое? В Финляндии бензин стоит почти два евро за литр(8)
YLE
В четверг в Финляндии в некоторых регионах стоимость литра бензина достигла 1,99 евро. За ростом цен стоит удорожание сырой нефти и недавнее поднятие акцизов.
На севере Финляндии, в Инари и Утсйоки, бензин также стоил 1,99 евро за литр. Дизельное топливо здесь тоже дороже, чем в других частях страны. В центральной Финляндии, в Оулу, литр бензина стоил 1,88 евро.
Растут цены и в районе Хельсинки. Если еще летом здесь можно было заправиться за менее чем 1,60 евро за литр, то теперь самая дешевая цена — это 1,69 евро.