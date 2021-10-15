Эстонию ждет то же самое? В Финляндии бензин стоит почти два евро за литр

На севере Финляндии, в Инари и Утсйоки, бензин также стоил 1,99 евро за литр. Дизельное топливо здесь тоже дороже, чем в других частях страны. В центральной Финляндии, в Оулу, литр бензина стоил 1,88 евро.

Растут цены и в районе Хельсинки. Если еще летом здесь можно было заправиться за менее чем 1,60 евро за литр, то теперь самая дешевая цена — это 1,69 евро.