Возраст дожития и остановленный конвейер. 30 лет назад Латвия разделила население на граждан и неграждан

30 лет спустя тема неграждан почти выпала из повестки дня государства и масс-медиа, она давно не вызывает прежних эмоций. Однако каждый десятый житель страны — по-прежнему негражданин. Сможет ли Латвия когда-нибудь перевернуть эту страницу своей истории?