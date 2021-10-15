За рубежом
15.10.2021, 14:11

Возраст дожития и остановленный конвейер. 30 лет назад Латвия разделила население на граждан и неграждан

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Латвийский паспорт негражданина
Латвийский паспорт негражданина
Foto: Nepilsoņa pase
15 октября 1991 года Верховный совет принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации", пишет rus.delfi.lv. Это решение разделило жителей Латвии на потомственных граждан и жителей с неясным правовым статусом, которые позже стали "негражданами". На долгие годы тема прав неграждан стала одной из линий разлома в обществе.

30 лет спустя тема неграждан почти выпала из повестки дня государства и масс-медиа, она давно не вызывает прежних эмоций. Однако каждый десятый житель страны — по-прежнему негражданин. Сможет ли Латвия когда-нибудь перевернуть эту страницу своей истории?

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