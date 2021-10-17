17.10.2021, 12:35
Андреас Веэрпалу получил условный срок в Австрии
Foto: Karli Saul
Суд Инсбрука приговорил эстонского лыжника Андреаса Веэрпалу к пяти месяцам условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 480 евро.
В начале недели адвокат Андреаса Веэрпалу сообщил австрийскому суду, что эстонец не планирует присутствовать на слушаниях в пятницу. Напомним, что сын олимпийского чемпиона по лыжным гонкам был пойман на употреблении допинга на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году,
Прокуратура Инсбрука обвиняла 27-летнего Андреаса Веэрпалу в нарушении антидопинговых правил, которое нанесло спонсорам эстонского спортсмена ущерб в размере 12 000 евро. Также Андреаса Веэрпалу обвиняли в принадлежности к преступному объединению, в которое входили врач, выполнявший процедуры допинга кровью и ряд других причастных к этому нарушению лиц.