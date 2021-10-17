Андреас Веэрпалу получил условный срок в Австрии

В начале недели адвокат Андреаса Веэрпалу сообщил австрийскому суду, что эстонец не планирует присутствовать на слушаниях в пятницу. Напомним, что сын олимпийского чемпиона по лыжным гонкам был пойман на употреблении допинга на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году,