Глава Synlab: ограничения надо вводить уже сегодня

”Ситуация плохая. Я вижу статистику анализов на коронавирус, которые мы еженедельно проводим здесь в лаборатории Synlab”, — говорит Аамисепп. Он отметил, что если четыре недели назад показатель заболеваемости по их статистике равнялся 11, то потом поднялся до 16, далее до 19 и сейчас до 22%.

”Это уже критическое значение, поскольку мы вышли на уровень, где были в самые плохие периоды прошлой весной. И мы знаем, чем это закончилось: закрытием общества”, — говорит Аамисепп.

Он отмечает, что нынешняя ситуация не является сюрпризом, поскольку имелись соответствующие прогнозы. Реакция правительства, по его мнению, сумбурна, а в сложившейся ситуации коммуникация и и информация должны быть четкими.

Аамисепп считает странным дискуссию о чьих-то правах в вопросе вакцинации. ”В долгосрочной перспективе вакцинация — единственный способ, который позволит нам жить в равновесии с коронавирусом. Мы не можем отрицать или преуменьшать следующие из этого факты”.

”Основные меры нужно внедрять уже сегодня, поскольку ситуация очень серьезная, сопоставимая с весенней волной. Сегодня при принятии решений нельзя руководствоваться предположениями, что мы завтра вдруг проснемся в лучшем мире. Сама по себе ситуация не исправится, это предельно ясно”.