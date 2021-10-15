ВИДЕО | В Харьюмаа найден труп мужчины. Подозреваемые в убийстве задержаны

Руководящая расследованием окружной прокурор Наталия Мийлвеэ сказала Delfi, что, скорее всего, убийство произошло в августе. ”Тело в овраге нашел случайный прохожий, который и сообщил в центр тревоги. Работавшие на месте следователи и криминалисты обнаружили на теле убитого утяжелители, прикрепленные для того, чтобы тело ушло под воду. По оценке судебного врача, обнаруженные на теле признаки указывают на то, что убийство было совершено в августе”, — прокомментировала Мийлвеэ. Она отметила, что подозреваемые были установлены уже в течение суток с момента обнаружения тела. ”Полицейские задержали 41-летнего мужчину и 51-летнюю женщину”, — сообщила прокурор.