15.10.2021, 10:46
Департамент здоровья: в больницах 349 зараженных коронавирусом, за сутки умерли шесть человек
Foto: Priit Simson
По состоянию на утро 15 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 267 человек. Всего в больницах 349 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 217, или 62,2%, и с завершенным курсом вакцинации 132, или 37,8%.
За сутки в больницах открыли 40 новых историй болезни. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 46-летняя женщина, 64-летний мужчина, 68-летний мужчина, 80-летняя женщина, 85-летний мужчина и 86-летняя женщина.
По сообщению Департамента здоровья, остальные данные по коронавирусу запаздывают из-за технического сбоя. По прогнозу данные опубликуют в 13 часов. Информация будет передана при первой возможности.
Новость дополняется.
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