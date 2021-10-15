Департамент здоровья: в больницах 349 зараженных коронавирусом, за сутки умерли шесть человек

Koroonaaeg Talinnas Foto: Priit Simson

По состоянию на утро 15 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 267 человек. Всего в больницах 349 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 217, или 62,2%, и с завершенным курсом вакцинации 132, или 37,8%.