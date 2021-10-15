В Таллинне на пешеходном переходе сбили 11-летнего ребенка

В 7:20 произошло ДТП на заправке по адресу Рандвере теэ, 1 в волости Виймси, где 66-летний мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter поворачивал направо и наехал на 68-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 7:20 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Лийвику в Таллинне 11-летний мальчик, согласно первоначальным данным, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет и его сбил автомобиль Volkswagen Crafter, которым управлял 65-летний мужчина. Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:31 около Акадеэмиа теэ, 14 в Таллинне 76-летний мужчина на Audi A4 сбил 50-летнюю женщину, переходившую пешеходный переход. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Согласно первоначальным данным, у нее не было отражателя. Инцидент расследуется.