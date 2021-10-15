Главврач PERH: интенсивная терапия потребовалась только одному вакцинированному пациенту

Когда все больше людей попадают с коронавирусом в больницы, а часть из них оказывается в палатах интенсивной терапии, люди должны понять — этих случаев могло бы не быть, если бы они вакцинировались, передает RusERR слова Тальвинга.

По его данным, в PERH интенсивная терапия потребовалась только одному вакцинированному пациенту: "В третью волну в интенсиве было 17 человек, один был вакцинирован препаратом Astra Zeneca более шести месяцев назад. Болезнь протекала легко, он был два дня на вентиляции легких, а теперь получает лечение кислородом. Все остальные, невакцинированные, болеют очень тяжело и долго находятся в интенсиве".

Тальвинг отметил, что во вторую волну дефицит планового лечения составил 21 600 случаев, и по его прогнозам, к концу года эта цифра достигнет 45 000 случаев.

Также остро стоит проблема нехватки медсестер.