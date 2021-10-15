Центристы предлагают создать фонд компенсации ущерба от вакцин

1. Выплачивать людям в возрасте от 60 лет пособие в размере 100 евро после прохождения вакцинации первой или последующими дозами.

2. Каждому центру семейных врачей выплачивать 10 000 евро, когда среди их пациентов в возрасте от 60 лет процент вакцинированных достигнет 80%.

3. Выплатить работникам домов престарелых премию в размере их месячной зарплаты, когда процент вакцинированных среди них достигнет 90%.

4. Выплачивать местным самоуправлениям по 10-20 евро на каждого жителя, когда среди жителей старше 60 лет или среди взрослого населения процент вакцинированных будет 80%.

5. Создать фонд компенсации ущерба от вакцин.

6. Организовать вакцинацию на дому.

Будут ли эти предложения воплощены в жизнь, неизвестно.