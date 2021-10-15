"У нас много общих проблем". Кая Каллас отправилась в Латвию

”Эстония и Латвия — соседи, единомышленники, друзья и союзники, и мы сталкиваемся со множеством общих проблем. Кроме борьбы с распространением COVID-19 мы обсудим также энергетику, создание современных коммуникаций и темы региональной безопасности”, — сказала Каллас перед началом визита. ”Мы тесно сотрудничаем с Латвией в международных организациях, и благодаря этому наш голос, без сомнения, звучит сильнее. Уже на следующей неделе на Европейском совете соберутся лидеры ЕС, в Риге мы также обсудим темы повестки дня европейского саммита”, — добавила она.