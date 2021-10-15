"У нас много общих проблем". Кая Каллас отправилась в Латвию(34)
”Эстония и Латвия — соседи, единомышленники, друзья и союзники, и мы сталкиваемся со множеством общих проблем. Кроме борьбы с распространением COVID-19 мы обсудим также энергетику, создание современных коммуникаций и темы региональной безопасности”, — сказала Каллас перед началом визита. ”Мы тесно сотрудничаем с Латвией в международных организациях, и благодаря этому наш голос, без сомнения, звучит сильнее. Уже на следующей неделе на Европейском совете соберутся лидеры ЕС, в Риге мы также обсудим темы повестки дня европейского саммита”, — добавила она.
Каллас и Кариньш также вручат эстонско-латвийскую бизнес-премию.
Во второй половине дня премьер-министры откроют авторитетную Рижскую конференцию, на которой выступают эксперты по международным отношениям и безопасности, академики, журналисты и предприниматели со всего мира.
Кроме того, главы двух правительств посетят штаб-квартиру Северной дивизии НАТО на военной базе в Адажи, где премьер-министр Каллас встретится также с эстонским контингентом.
В полдень Кая Каллас и Кришьянис Кариньш дадут совместную пресс-конференцию.