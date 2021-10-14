Биатлонистка из России случайно убила мальчика во время сатанинского обряда
”Я и все, кто знал Марию, шокированы и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Никогда бы не сказал, что она обладает какой-либо жестокостью. Мы знаем Марию с другой стороны. Трудно сказать, что в голове у человека, мне неизвестно, как она вела себя в быту." — цитирует специалиста ТАСС.
Напомним, подросток пропал 8 октября в поселке Стенькино, а 14 октября его тело обнаружили возле деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. На теле были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ.
Ранее сообщалось, что вместе с Корнеевой под стражу взят ее сожитель и отчим погибшего Владислав Цикунов. Он рассказал на допросе, что Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, однако в ходе ритуального обряда случайно убила его.