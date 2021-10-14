Биатлонистка из России случайно убила мальчика во время сатанинского обряда

”Я и все, кто знал Марию, шокированы и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Никогда бы не сказал, что она обладает какой-либо жестокостью. Мы знаем Марию с другой стороны. Трудно сказать, что в голове у человека, мне неизвестно, как она вела себя в быту." — цитирует специалиста ТАСС.